Quarti di finale duri per il Beretta con gli imbattuti turchi del Cukurova

di Vittorino Bernardi

SCHIO - ll Beretta Famila Schio neiaffronterà con la formula dell’andata-ritornoe differenza canestri per il passaggio in semifinale, il team turco del Cukurova Basketbol: una sfida ad alto tasso tecnico. Alle 14 di oggi la Fiba ha proceduto aal sorteggio dei quarti, tra le quattro squadre Montpellier (Francia), Girona e Salamanca (Spagna) e Cuckurova (Turchia) che in ottobre hanno iniziato l’EuroCup e le quinte e seste classificate nei due gironi di Eurolega, Schio (Italia), Orenburg (Russia), Carolo e Lione (Francia). La sorte è stata severa per le scledensi, abbinate ade forti di tre giocatrici di caratura internazionale: Alina Iagupova, Chelsea Gray e dell'ex Ragusa Astou Ndour. La gara d’andata sarà disputata al PalaRomare il 7 marzo, il ritorno in Turchia il 14. In caso di passaggio alla semifinala del 21 e 28 marzo il Beretta Famila affronterà la vincente tra Orenburg e Salamanca. La finale è in calendario il 3 e 10 aprile. Gli altri due quarti che decreteranno una finalista: Carolo-Montpellier e Lyon-Girona. Il Beretta Famila ha vinto tre volte l’EuroCup, nel 2001 e 2003 (con la precedente denominazione Liliana Ronchetti) e nel 2008. La tifoseria arancione confida nel quarto trionfo. Domenica per il campionato: il Famila da secondo in classifica affronterà il Fila San Martino di Lupari, quinto.per la diretta su Sportitalia.