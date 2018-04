Droga alla ragazzina pagata in sesso Pusher a processo per spaccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Una ragazza di 21 anni che risiede nell’hinterland di Vicenza a breve sarà chiamata in tribunale comea carico del marocchino, 34enne residente a Curtarolo (Pd), che deve rispondere di, anche a minorenni. Tra le clienti del pusher nordafricano nel 2014 c’era la 21enne,Per alcuni mesi è stata cliente del marocchino l’allora 17enne che nel recarsi quotidianamente a scuola nel padovano erain modo squallido, in una caduta agli inferi: quando non aveva i sodi per lo stupefacente (anche cocaina ed eroina). I genitori scoperto il “problema” della figlia l’hanno accompagnata in un lungo e doloroso, anche in una comunità di recupero, e ora è, serena: conclusa la scuola ha trovato un impiego. A breve in tribunale ripercorrerà davanti al giudice la sua drammaticacon la droga e il legame che aveva con il pusher marocchino.