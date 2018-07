Strano andirivieni dalla casa dell'ex ristoratore: era diventato un pusher

di Vittorino Bernardi

TEZZE SUL BRENTA - La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine è costata a, ex ristoratore a Cartigliano, l’per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Con varie segnalazioni da parte di più residenti su unda un’i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno avviato per alcuni giorni un’attività di osservazione, servita a raccogliere importanti elementi sull’attività di spaccio dell’arrestato.Mercoledì sera i militari del capitano Adriano Fabio Castellari hanno documentato un episodio die bloccato sia R.B. che il cliente: nelle perquisizioni personali e nelle auto hanno sequestrato lo stupefacente appena ceduto e ulteriori 18 grammi di cocaina, suddivisi in varie dosi, e un bilancino di precisione. R.B. ieri davanti al giudice Mantovani ha patteggiato. La pena è stata sospesa. Il cliente sarà segnalato alla prefettura di Vicenza quale assuntore di sostanze stupefacenti.