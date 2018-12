Coca negli slip, pusher con precedenti condannato: è già libero

di Vittorino Bernardi

BASSANO DEL GRAPPA - Proseguono con buoni risultati i controlli sul territorio contro loda parte dei carabinieri del capitano Adriano Fabio Castellari. Ieri 14 dicembre 12 uomini dell’Arma su 6 pattuglie di servizio hanno agito su varie: hanno controllato numerosi veicoli in transito senza riscontrare particolari anomalie, però alcuni giovani hanno fornito ai carabinieri importanti indicazioni nei confronti di uncon casa a Mussolente, a loro dire unin fiorente attività.Uno dei giovani ha fornito ai militari una descrizione accurata del soggetto, precisando di averlo visto poco prima aggirarsi nel quartiere XXV Aprile. I carabinieri hanno così rintracciato poco dopo il pusher, identificato nel, nullafacente edi polizia. Il giovane ha palesato nervosismo alla vista dei militari e dopo alcune insistenze ha consegnato. Nella successiva perquisizione domiciliare i militari hanno sequestrato dell'altro stupefacente, per circa 15 grammi eprobabile provento di attività di spaccio. Il dominicano ha trascorso la notte in stato di arresto all’interno di una camera di sicurezza della compagnia bassanese dei carabinieri. Questa mattina in tribunale a Vicenza nel rito direttissimo ha patteggiatocon pena sospesa.