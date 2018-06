Punto da un calabrone, 27enne scortato in ospedale dai vigili urbani

di Vittorino Bernardi

FARA VICENTINO – Paura diper un giovane di 27 anni punto ieri mattina sul lavoro da un calabrone eper i colleghi di lavoro che alla richiesta di soccorso al 118 si sono sentitiperchè le ambulanze erano fuori per una serie di incidenti stradali tra Thiene, Villaverla e Zanè.Con il 27enne in sofferenza per una fortei colleghi hanno chiesto aiuto alla polizia locale Nordest Vicentino per accelerare il trasporto all’ospedale di Santorso. Così una pattuglia degli agenti del comandanteha fatto da scorta in strada fino al pronto soccorso, dove il giovane è stato adeguatamente curato, con esclusione del temuto shock anafilattico.