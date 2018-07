Cadono i pesi sul pavimento: «Pestata dai condomini perché ho fatto rumore»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Lite tra condomini dalle. La questura è impegnata a verificare la denuncia di R.C., signora giapponese di 55 anni residente in contrà della Misericordia, che venerdì sera sarebbe statadi morte da tre individui entrati nella sua mansarda,Con la chiamata al 113 di un cittadino spaventato dalle grida di aiuto della donna affacciata alla finestra del suo appartamento gli agenti giunti sul posto attorno alle 21 hanno trovato la giapponese con una: dalla sua dichiarazione era statada uno dei tre individui entrati poco prima nella sua mansarda, dalla porta d’ingresso aperta. La signora era impegnata in esercizi fisici con dei pesi da palestra quando sono caduti sul pavimento facendo del rumore, sgradito ai vicini del piano di sotto.«Poco dopo caduti i pesi sono entrati in casa mia casa tre uomini, uno di loro – avrebbe riferita la 55enne agli agenti - mi ha sputato in faccia, datoe minacciato di morte. Spaventata mi sono affacciata a una finestra e chiesto aiuto a chi era in strada». La donna si è recata al pronto soccorso e con una prognosi di 10 giorni per una frattura tra l'orbita destra e lo zigomo ha sporto querela contro ignoti. La polizia ha identificato e interrogato il presunto aggressore, E.M. vicentino di 56 anni, ospite venerdì sera dei vicini del piano di sotto. La sua versione è opposta: ha dichiarato di essere salito nella mansarda assieme agli amici perchédai rumori avvertiti e una volta dentro sarebbero stati assaliti, la donnadue bilancieri contro di loro. La vicenda potrebbe avere un seguito in tribunale.