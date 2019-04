Prossimi lavori sull’A31 Valdastico e sulla A4 nel tratto vicentino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Disagi in vista per gli utenti dell’autostrada A31 Valdastico. La società Autostrada Brescia-Padova ha comunicato che per lavori di manutenzione ordinaria (pavimentazione del manto stradale) da lunedì 6 maggio a venerdì 10 maggio gli automobilisti dovranno percorrere il tratto tra i caselli di Piovene Rocchette e Dueville su un’unica corsia, su entrambi i sensi di marcia. Sarà inoltre interdetto l’accesso al parcheggio Pasubio Sud.Lungo l’A4 Milano-Venezia la prossima settimana sono programmati dei lavori tra i caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest. Nella carreggiata in direzione di Milano resterà aperta una sola corsia di marcia nelle notti tra mercoledì 8 e giovedì 9 e tra giovedì 9 e venerdì 10 maggio. Tra i caselli di Vicenza Ovest e Vicenza Est, in direzione Venezia, sarà transitabile una sola corsia di marcia tra venerdì 10 e sabato 11 e nel corso della notte per l’alba di domenica 12 maggio.