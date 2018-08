Pronti gli “Anelli delle Anguane”: sei percorsi da brividi in montagna

di Vittorino Bernardi

VALDASTICO - Tutto è pronto a in paese per l’inaugurazione disabato 1. settembredella f: un “Paradiso” per gli amanti dell’escursionismo di montagna che si sviluppa lungo sei percorsi da brividi e vertigini, con principale attrazioni un “ponte tibetano” di corde d’acciaio e una ferrata. L’appuntamento con l’inaugurazione di un evento che è qualcosa di più di un’attrazione turistica è per le 18 di sabato presso il, località Cerati. Destinati ad attrarre numerosi turisti, desiderosi di ammirare dall’alto le bellezze mozzafiato della Valle dell’Astico i percorsi approntati dall’associazione, in collaborazione con l’amministrazione comunale saranno accessibili. Il programma di sabato: a salutare in apertura saranno il sindacoe il presidente del consiglio regionale del Veneto. A seguire l’ideatore e finanziatore della ferrata “Anelli delle Anguane”presenterà con immagini e video il progetto, con successivo intervento del noto alpinista. Seguirà un party con musica e fiaccolata lungo la ferrata. I sei percorsi sono rivolti a persone adulte edin montagna, dotate di adeguate attrezzature alpinistiche. Per realizzare gli “Anelli delle Anguane” sono stati utilizzati 1.500 metri di fune in acciaio zincato, 230 gradini e più 150 tra appiglie e appoggi.