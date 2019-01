Il progetto Maps cerca giovani per la mappa dei luoghi più da visitare

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO - L’amministrazione comunale ha lanciato in grande stile il, acronimo di “Making active participation (throughs) structured dialogue”,con il programma ErasmusPlus. La finalità?dei luoghi più interessanti della provincia di Vicenza. L'iniziativa, proposta e coordinata dalla cooperativa sociale Studio Progetto di Valdagno all'interno del Programma Erasmus + KA3 Dialogo Strutturato,e vuole. Si rivolge ai cittadini in età 16-30 anni che vogliano vivere e agire il territorio. Le candidature vanno presentatecompilando il modulo di registrazione on-line al link: https://goo.gl/forms/jKfQqMqsxK2LboOS2. Obiettivo del progetto, della durata di 18 mesi, è costruire un identikit delle politiche giovanili a livello provinciale attraverso il coinvolgimento diretto di giovani e amministratori. I 20 Comuni partner: Alonte, Arsiero, Arzignano, Asiago, Bassano, Breganze, Castelgomberto, Cornedo, Dueville, Fara, Marano, Montecchio, Montorso, Recoaro, Santorso, Schio, Thiene, Trissino, Valdagno e Vicenza.Il primo meeting si svolgerà, presso il Faber Box, il nuovo centro servizi dell’area Campus in via Tito Livio 23 e sarà modulato in 4 sessioni (giovedì e venerdì pomeriggio, sabato tutto il giorno). Parteciperanno. A una sessione del sabato inoltre è prevista la partecipazione di un decision maker di ogni Comune (sindaco, assessore, consigliere delegato o comunque una figura tecnica che lavora per l’amministrazione).Sul sito www.spyglass.cloud sono disponibili la descrizione e i materiali del progetto, per agevolarne la condivisione dei contenuti e la promozione. Altre informazioni: informagiovani@comune.schio.vi.it, oppure l’Ufficio Progettazione Europea della Cooperativa Sociale Studio Progetto progettazione@studioprogetto.org.