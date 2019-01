Camion si ferma davanti alla chiesa, da sotto il semirimorchio scende un profugo

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ZANE’ - Mattinata movimentata quella di oggi 27 gennaio davanti alla chiesa di San Pietro e Paolo di via Roma. Alle 9.50, poco prima dell'inizio della santa messa, alcune persone hanno notato, sbigottite, scendere un uomo da sotto ilche in transito si era fermato per chiedere informazioni. Tutto sporco di olio l’uomo è stato soccorso da alcune persone presenti e accompagnato nel vicino patronato, dove è stato rifocillato con una bevanda calda.Informato del fatto ilha chiesto l’intervento della polizia locale Nordest Vicentino e alle 10.15 sono intervenute tre pattuglie. Gli agenti del comandante Giovanni Scarpellini hanno accompagnato l’uomo al comando e identificando il conducente dell'autoarticolato con: un greco partito da Patrasso venerdì 25 e sbarcato a Venezia alle 8 circa di questa mattina. Carico di 120 quintali di peperoni in fusti, da consegnare a una ditta del Thienese.L’uomo sceso dal semirimorchio è stato identificato in S.P., 29enne di nazionalità afgana proveniente dalla provincia di Kapisa (nord est di Kabul): dichiarato il proprio stato di indigenza con richiesta di. Come da disposizioni della prefettura e della questura di Vicenza l'uomo è stato accompagnato in una struttura per l'accoglienza in attesa dell'avvio delle procedure previste dalla normativa. Dai primi accertamenti il profugo sarebbe salito nell'intercapedine sopra l'asse posteriore del semirimorchio a Patrasso e di essere, fino all'arrivo a Zane'.