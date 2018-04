Minacce e insulti agli studenti, denunciato insegnante delle medie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLE DEL CHIAMPO (VICENZA) - Un professore di scuola media è statodella Repubblica per il metodo di insegnamento ricco di, anche con spintoni e lanci di banco. L’insegnante in quattro classi di seconda avrebbe pronunciato frasi alquanto dure. «Morite, bastardi ve la farò pagare», «Impiccatevi, suicidatevi, se fossi dio vi vomiterei addosso». Frasi inserite con altro in una relazione sottoscritta da unache si sono rivolti alla procura. I metodi “bruschi” sono stati segnalati più volte alla direttrice scolastica e al collegio dei docenti, ma l’insegnante avrebbe continuato con i suoi metodi violenti. Dopo le prime segnalazioni tra febbraio e marzo nella scuola media si sono presentati degli ispettori dell’ufficio scolastico regionale per sentire la preside, altri insegnanti e dei genitori. Le accuse di minacce, maltrattamenti e turpiloqui pare abbiano trovato conferma. Procura e Ufficio regionale dell’Istruzione con il ministero sono al lavoro sul caso.