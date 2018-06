Primo “divorzio” gay in città tra una coppia di donne sposate da un anno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Con l’entrata in vigore nel 2016 della legge n. 76/16 sulleanche leentrano in crisi e scoppiano. Si è consumata in città la: come riporta il Giornale di Vicenza due vicentine di 35 e di 40 anni, operatrici sanitarie, si sono rivolte al tribunale per avviare l’atto di separazione consensuale. Dopo il “matrimonio” celebrato nel mese di maggio 2017 tra le due donne è emersa nei mesi di convivenza un’, tale da spingerle al passo della separazione.Si sono accordate sull’utilizzo della casa, proprietarie al 50 per cento, e sulla custodia degli animali domestici: il gatto a una, il cane all’altra. La parola passa ora al giudice. La prima udienza si è tenuta nei giorni scorsi davanti alla presidente della seconda sezione civile Marina Caparelli.