Meteo, raffiche sull'Altopiano. Natale con vento e sole: ma a fine anno arriva il grande freddo

VICENZA - Un forte vento ha caratterizzato l'intera giornata di oggi sull'Altopiano di Asiago dove lo scorso 29 novembre un uragano ha distrutto decine di migliaia di abeti nelle zone boschive. Le forti raffiche odierne hanno abbattuto rami e tronchi che sono caduti sulle strade, anche se al momento non risulterebbe danni a persone o cose. Sette gli interventi dei vigili del fuoco del distaccamento di Asiago che sono intervenuti nei vari comuni del comprensorio montano (oltre che nel capoluogo anche a Roana, Rotzo e Foza) per rimuovere tronchi e rami caduti sulle arterie che sono tutte state liberate. La forza del vento è notevolmente calata dopo il tramonto e in serata non era in corso nessun intervento.



PREVISIONI - Natale con freddo, sole e nebbia al nord. Questa sera un veloce impulso perturbato raggiungerà l'Italia, ma da domani, 25 dicembre, la pressione tornerà subito ad aumentare riportando un tempo stabile.



Il sito www.iLMeteo.it avverte di fare attenzione alla nebbia.

Meteo: NATALE e SANTO STEFANO con RAID di piogge e FORTE VENTO da Nord. I dettagli » https://t.co/fCWKYogXu8 https://t.co/YeUvwCcxBI #meteo di @ilmeteoit — IL METEO.it (@ilmeteoit) 24 dicembre 2018



La neve cadrà a quote via via più basse e fin sopra i 1200 metri sull'Appennino. Antonio Sanò, direttore del sito www.iLMeteo.it ci dice che il giorno di Santo Stefano vedrà un ulteriore miglioramento del tempo con tanto sole dopo le nebbie in Pianura padana; inoltre i venti settentrionali provocheranno un abbassamento delle temperature che di notte torneranno a scendere sotto lo zero a Nordest, mentre di giorno subiranno un calo di 5-6°C. Poi annuncia che dal 30 e a Capodanno aria più fredda di origine polare potrebbe fare irruzione in Italia facendo presagire un inizio di nuovo anno all'insegna del gran freddo.

