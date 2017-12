Presepe vivente per i non credenti in grotta: ore di coda e allestimento segreto

di Vittorio Pierobon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - «Il mio è un presepe vivente per non credenti, ma nel segno diartista, regista, pubblicista vicentino cinquantenne, ama stupire, ma sempre nel segno del massimo rispetto per il prossimo. Non a caso è riuscito a trasformareil paese in cui vive, in Comune del saluto, con tanto di delibera approvata all'unanimità e monumento al Ciao in piazza.. «Quando ci si incontraci si dovrebbe sempre salutare - spiega Non capisco perché in montagna, quando ci si incrocia tra sconosciuti in un sentiero, ci si scambi convenevoli, mentre in città ci si ignora.».Ed anche il presepe è un segno di civiltà. Un segno chiaro e forte dell'identità cristiana, non a caso di questi tempi oggetto di discriminazioni e attacchi. «Io, che mi considero un aspirante credente, sono orgoglioso del mio Dna intriso di fede cristiana. E' un valore importante che ci unisce. Difendo e rispetto queste origini. Ma con il mio presepe voglio andare oltre. San Francesco, quando ha allestito la rappresentazione sacra a Greccio nel 1223, non disse ai suoi confratelli andate a chiamare i credenti. Invitò tutti. E' lo stesso principio del Venite adoremus, l'invito è per tutti. Chi vuole può anche adorare».E anche Gregolin invita tutti a Villaga alleil 29 e 30 dicembre. E' un evento abbastanza unico (anche se i presepi viventi cominciano ad essere un business), che utilizza come quinte naturali, alcune splendideUn vero e proprio spettacolo con oltre 250 figuranti e numerosi artisti che animeranno le scene. Una rappresentazione a numero chiuso per evidenti problemi logistici. La gente fa ore di coda per assistervi.«Il tema di quest'anno èspiega Gregolin - ed è per questo che invito a questa rappresentazione i non credenti. La nascita è qualcosa di misterioso, non solo per Gesù ma per tutti i bambini. Un miracolo che avviene dopo nove mesi di gestazione. Siamo nati, ma non sappiamo perché sia toccato a noi. Il presepe ricostruisce un, la nascita di un uomo chiamato Gesù. Ognuno può vedere quel bambino in modo diverso, ma non si può non riflettere su questo avvenimento che ha cambiato il mondo. Per questo ho cercato di staccareL'arte che nel presepe rappresentiamo animando tre maternità, tratte da un affresco di Giotto e da due quadri di Caravaggio e Segantini. La fede attraverso la simbologia che ognuno può trovare».. La provocazione di Gregolin ha la benedizione della fervente comunità religiosa die dei comuni circostanti. I parrocchiani partecipano attivamente alla rappresentazione eper accaparrarsi i personaggi più significativi. C'è chi arriva a pianificare le nascite, sperando di poter avere la parte di Gesù per il figlio. Il parroco ha piena fiducia nel regista e durante la preparazione non si intromette, il sindaco ha visionato i testi, preoccupato non della ortodossia, ma dell'eventuale difficoltà di comprensione.La commistione tra religione ed arte per Gregolin è una costante: ha raccontato la vita di padrecon uno spettacolo in una ghiacciaia, ha messo in scena la storia dei templari utilizzando come sfondo la facciata della chiesa di Nanto ed ha portato ad Assisi la sua mostra sulle scarpe dei grandi camminatori.Quest'anno a Villaga rianima tre quadri con pcome nel capolavoro che viene riprodotto.per poche ore di spettacolo. Profondamente innamorato della sua terra («Villaga è la Matera del Veneto, queste grotte non hanno nulla da invidiare ai Sassi»), Gregolin con il presepe per non credenti lancia un messaggio di fede: «Per me Natale dovrebbe essere tutti i giorni. Invece oggi soffriamo di unadie diamo tutto per scontato, senza porci domande. Siamo cristiani da pasticceria, come dicequelli che credono senza riflettere, per abitudine. Invece il non credente si pone delle domande. E la fede nasce anche dal dubbio. Io spero che il mio presepe aiuti a chiedersi perché».. Sull'allestimento Gregolin mantiene il top secret. Solo una anticipazione: «Assieme ai pastori ci saranno. Anche questo è un simbolo, ognuno potrà vedere in quelle figure fuori dalla tradizione, il diverso. La persona che è meglio evitare. Facile pensare agli extracomunitari, che molti non vorrebbero incontrare sulla propria strada.» Poi, dopo una pausa di riflessione, Gregolin lancia l'ultima provocazione: «Ma credo che quest'anno, qui nel Vicentino, molti possano vedere nel lebbroso,Un personaggio che non avrebbero mai voluto incontrare».