A fuoco un cumulo di immondizie nel rifugio dei senzatetto: si sospetta il dolo

VICENZA - Alle 11 di sabato i vigili del fuoco sono intervenuti in via Nervi, nella parte incompiuta delche è utilizzata come rifugio da parte diper trascorrere la notte. A prendere fuoco è stato une all’arrivo dei pompieri e di una volante della polizia di Stato gli sbandati presenti nel locale si sono dati alla fuga. Sono da stabilire le cause dell’incendio che ha parzialmente coinvolto l'edifico abbandonato, c’è il: il fuoco potrebbe essere stato appiccato dagli stessi abusivi come atto di "avvertimento" tra di loro.