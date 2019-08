Con la moto di 600cc si schianta contro un camion: ragazza gravissima

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POZZOLEONE - Una, residente a Camisano Vicentino, èall'ospedale di Vicenza a causa delle ferite riportate in unavvenuto nel pomeriggio di oggi nel territorio di Pozzoleone, lungo la provinciale 52, in via Bassanese Superiore, l'arteria che conduce a Nove.Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale Ne.Vi. la giovane, in sella ad una(600cc), si è scontrata con un mezzo pesante, condotto da un 23enne residente a Chiuppano, che in quel momento era impegnato in una manovra di svolta. Violento l'impatto con la giovane rimasta esanime sull'asfalto, dopo un volo di diversi metri. Le condizioni della 27enne sono apparse subito molto serie: sul posto è giunta un'ambulanza del Suem 118, i cui sanitari hanno le hanno prestate le prime cure sul posto (la ferita è stata intubata) per poi trasportarla al San Bortolo, dove è stata subito dirottata nel