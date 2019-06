Frontale tra una vecchia Autobianchi e una Punto: feriti incastrati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POZZOLEONE -da paura alle 23.30 di ieri, 22 giugno, lungo via San Valentino a Pozzoleone, nel Vicentino: due auto si sono schiantate frontalmente, quattro el persone rimaste ferite, due delle quali in modo grave.I vigili del fuoco accorsi da Bassano del Grappa hanno estratto da unadueFerita anche la giovane coppia a bordo di una Fiat Punto. Tutti e quattro i feriti sono stati presi in cura dal personale del Suem 118, stabilizzati e trasferiti in ospedale a Vicenza, due dei quali in condizioni gravi. Da quanto emerso dai rilievi da parte dei carabinieri l’A112, nell’effettuare una manovra di sorpasso, l'Autobianchi ha impattato sulla Punto ed è cappottata in mezzo alla strada. Le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore e mezza.