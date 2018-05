Pove del Grappa vola in semifinale della Prova del cuoco

di Roberto Lazzarato

VALBRENTA. Non conoscono ostacoli gli, in Valbrenta, Enrico Zen e Andrea Del Pastro, ancora una volta vittoriosi nella sfida del, alla, lo show culinario di Rai1, condotto da Antonella Clerici e Federico Quaranta. I piatti della tradizionale cucina veneta sono stati esaltati dai prodotti del territorio messi in vetrina durante la trasmissione, in particolare gli, le, le, ilNel derby tutto veneto tra i cuochi valligiani e quelli di Castelfranco Veneto, seppure per un soffio, 51% contro il 49% dei trevigiani, l’hanno ancora spuntata Zen e Del Pastro, che già si erano aggiudicati una lunga serie di successi nelle fasi eliminatorie contro l’Emilia Romagna, Lombardia, Puglia e Lazio.Nello scontro culinario per l’accesso alle semifinali tra le coppie che si erano aggiudicate il maggior numero di vittorie durante la stagione, nella valutazione è stata tenuta in considerazione anche l’estetica dell’impiattamento, gli chef di Castelfranco hanno proposto alcune varietà di, mentre Pove del Grappa ha presentato il, morbido dentro e croccante fuori, con una vellutata di ciliegie di Marostica, un tocco di Marzemino e le patate di Rotzo, piatto che ha decretato la vittoria del team della Valbrenta.