La piccola Pove del Grappa in finale alla "Prova del cuoco"

di Roberto Lazzarato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALBRENTA. Anche la Sardegna, dopo l’Emilia Romagna, Lombardia, Puglia e Lazio, si è dovuta inchinare agli chef del Veneto, il duo formato dadi, in Valbrenta, nella gara del, durante il cooking show '' di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, con l’intervento di Franco Martinetti.I cuochi sardi Vito Senes (Sennori) e Sandro Cubeddu (Sassari) hanno proposto un piatto di ‘’, cotti in un ristretto di pesce e conditi con bottarga, pomodorini al forno e finocchietto selvatico, decorati con prodotti tipici raccolti da ogni parte dell’isola, mentre i cuochi della Valbrenta hanno presentato, con un occhio di riguardo anche alla colorata coreografia del piatto, due versioni die vellutata di piselli di Borso, carciofi di Sant’Erasmo soffritti ed erbette spontanee di primavera, condite con olio extravergine di Pove del Grappa. Al televoto ancora una volta è risultata vincitrice la coppia veneta di Pove del Grappa.Con la vittoria in semifinale sulla Sardegna con Sennori, salgono ache, in rappresentanza del Veneto, avevano già sconfitto l’Emilia Romagna con Compiano (Parma), la Lombardia con Mantova, la Puglia con Martina Franca, il Lazio con Grottaferrata e lo scontro tutto veneto con Castelfranco.Laè in programma giovedì, nel giorno della grande festa per la chiusura annuale della Prova del cuoco e il saluto di Antonella Clerici che lascia la conduzione dell’affermato programma televisivo di Rai1. Si contenderanno il titolo nella gara del Campanile Italiano il Veneto, con Enrico Zen e Andrea Dal Pastro di Pove del Grappa e la Calabria, con i cuochi di Trebisacce (Cosenza).