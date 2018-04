Pove del Grappa supera anche Mantova alla Prova del cuoco

di Roberto Lazzarato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALBRENTA - Nuovo successo degli chef dialla, il cooking show di, condotto da, con. Dopo aver eliminato Compiano (Parma) la scorsa settimana, la coppia di chef rappresentanti il Veneto,, hanno avuto la meglio anche sui rivali culinari die consolidano quindi il titolo di campioni nella sfida delLa coppia lombarda ha presentato una ricetta antica della cucina mantovana il «petto di cappone alla Stefani», che risale al XVII secolo e all’arte culinaria di Bartolomeo Stefani alla corte dei Gonzaga, mentre gli chef Zen e Del Pastro della Valbrenta hanno proposto un piatto di «», che ha consentito una nuova vittoria per la cucina veneta. Durante la preparazione sono stati messi in vetrina i prodotti tipici del Bassanese e dell’, con il lusinghiero invito da parte dei conduttori a visitare l’Altopiano definito un vero e proprio paradiso terrestre. Il Veneto, con Pove del Grappa, la prossima settimana sfiderà con il titolo di campione in carica un’altra regione italiana.