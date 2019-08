Veneziano 45enne scivola durante la gita: botta al capo, è in ospedale

di Luca Pozza

POSINA -nel pomeriggio di oggi per uncaduto mentre scendeva dalla Strada degli Scarubbi, nel comune di Posina. L'uomo, M.Z., 45 anni, residente a Pianiga, che si trovava con gli amici dopo la prima galleria, è scivolato, riportando, oltre ad una lussazione alla spalla, anche una botta al capo. Dopo l'allarme alle forze dell'ordine sul posto è intervenuta una squadra del Soccorso alpino di Arsiero, composta anche da un infermiere, che dopo avergli prestato le prime cure sul posto lo ha caricato sul fuoristrada per trasportarlo a Passo Xomo, dove ad attenderlo c'era un'ambulanza del Suem 118 dell'ospedale di Santorso, dove è stato poi trasferito. E' in osservazione ma le sueA poca distanza dal punto dell'incidente lo stesso mezzo del Soccorso Alpino è stato fermato per una, N.B., 37 anni, residente ad Albettone, che era scivolata, sbattendo il mento: la donna, che lamentava dolori al collo, è stata medicata e dotata di collare, quindi è stata fatta salire e trasportata a valle. Anche per lei si è reso necessario il ricovero nel nosocomio di Santorso.