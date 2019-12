Colto da malore mentre percorre il sentiero: paura per un padovano

di Luca Pozza

POSINA -nel primo pomeriggio di oggi per un, colto da un malore improvviso mentre con una comitiva e gli accompagnatori stava percorrendo un sentiero in località Cressi, nel comune di Posina, in un'area alle pendici dell'Altopiano di Asiago.Dopo l'allarme, lanciato dagli altri escursionisti che erano con lui, sul posto è intervenuto il Soccorso alpino di Arsiero: tredici soccorritori si sono portati sul posto e in una mezz'ora a piedi hanno raggiunto l'uomo. Dopo averlo imbarellato, lo hanno quindi trasportato fino alla strada da dove è poi rientrato assieme al suo gruppo. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.