Scambio internazionale di materiale pedopornografico, arrestato 22enne

VICENZA - Uno scambio internazionale diche coinvolge anche Vicenza. Dieci le persone individuate dalla polizia, uno è minorenne. Una complessa indagine portata a termine dalmirata al contrasto della pedopornografia online. Tale attività è nata dalla comunicazione trasmessa dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di polizia che aveva segnalato numerosi utenti dediti allo scambio di contenuti pedopornografici sul servizio di messaggistica KiK.Le attività investigative, coordinate dalla Procura della Repubblica di Venezia, hanno consentito di risalire alle identità delle dieci persone, residenti in diverse regioni italiane che hanno ricevuto dalla piattaforma materiale illecito. Sono quindi scattate le perquisizioni nelle province di Venezia,Verona, Vicenza, Roma, Bari, Agrigento, Cremona, Alessandria, Pescara daiCompartimenti di Polizia Postale e delle Comunicazioni di Torino, Bari, Milano, Pescara, Palermo e Venezia . Nell'ambito dell'operazione è stato arAI termine dell'attività è stato posto sotto sequestro, a disposizione dell’autorità giudiziaria, un cospicuo numero di dispositivi informatici utilizzati per l'archiviazione e la veicolazione dei files immagine e video di natura pedopornografica.