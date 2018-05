Restauro Ponte Vecchio: il Comune chiede alla ditta mezzo milione di danni

di Maria Elena Mancuso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASSANO -, in merito all’appalto per i lavori di restauro del Ponte Vecchio. Chiusura avanzata contestualmente a unala cifra massima stabilita da contratto, in base al valore totale dell’appalto. Stabilito lo stato attuale dei cantieri verrà stimata, inoltre, la cifra che la ditta di costruzioni dovrà restituire alle casse comunali, rispetto all’euro versato a inizio lavori, nei primi mesi del 2017.», commenta il sindaco Riccardo Poletto. «Non ultimo il recentissimo rifiuto da parte dell’impresa di costruzioni, di rimuovere integralmente le ture dall’alveo, che costituiscono unnel periodo delle piene primaverili. Inutile aggiungere che eventuali danni verranno quindi imputati alla Vardanega stessa. Dalla nostra abbiamo, di essere stati collaborativi e di aver fatto quanto richiesto dal nostro ruolo, vigilando sui cantieri e mettendo fine a questa situazione di stallo inaccettabile».«Gli atti amministrativi raccontanonella gestione dei lavori», aggiunge il vicesindaco Roberto Campagnolo. «Dal, alleeseguite in totale autonomia, passando per la mancanza dei subappalti e la totale assenza dell’impresa che avrebbe dovuto affiancare la Vardanega costruzioni nel restauro del ponte».», concludono gli amministratori. «Ma ci impegneremo perché siano il più breve possibile. Il primo passo sarà la valutazione dello, capiremo così da che punto partitrà il nuovo cantiere. Per accelerare i tempi, inoltre, la ditta che eseguirà i lavori verrà scelta, ma, come previsto da regolamento, scalando sulla graduatoria della gara precedente sino al quinto posto».