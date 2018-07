Ponte degli Alpini: riparte il restauro. Affidato alle altre ditte in gara

BASSANO - Verranno riaffidati tra le altre ditte che avevano partecipato alla gara d'appalto, i lavori per il restauro del Ponte degli Alpini di Bassano del Grappa (Vicenza). La Giunta comunale, dopo la risoluzione del contratto con la Nico Vardanega srl - che aveva vinto l'appalto - ha aggiornato il progetto dopo avere verificato la consistenza dei lavori finora eseguiti stralciando le lavorazioni eseguite. In attesa del recupero dell'anticipo versato alla Vardanega per circa 880 mila euro, la Giunta ha accertato il contributo regionale di un milione di euro.



In questi giorni partiranno i contatti con le prime tre ditte in graduatoria, per le quali il Comune ha già iniziato le verifiche dei requisiti di legge. Il progetto proposto è quello relativo alla gara effettuata nel 2015 per un valore di 3,9 milioni di euro, con un ribasso d'asta del 21,341% meno il valore delle lavorazioni effettuate. I lavori sono rimasti fermi per anni a causa del contenzioso che ha coinvolto le ditte 'Inco srl' di Pergine Valsugana (Trento), a cui i lavori erano stati aggiudicati dopo verifiche negative relative alla Vardanega Costruzioni di Possagno (Treviso), risultata in un primo tempo vincitrice. Tar e Consiglio di Stato avevano infine obbligato il Comune a stipulare il contratto con la Vardanega, che però ad aprile aveva deciso di chiudere il cantiere in autotutela.

© RIPRODUZIONE RISERVATA