Ponte degli Alpini: svolta nei lavori, azienda trentina lo metterà al sicuro

BASSANO DEL GRAPPA - Svolta probabilmente decisiva per i lavori di completamento del ponte degli Alpini di Bassano del Grappa, al centro da alcuni anni da cantieri e interruzioni delle opere. Oggi la Inco Srl di Pergine Valsugana (Trento), ha risposto alla richiesta del Comune per i lavori di ripristino e consolidamento dell'opera d'arte palladiana, simbolo delle Penne nere, manifestando la disponibilità all'esecuzione dei lavori di completamento.



«Auguro buon lavoro alla Inco - è il commento del sindaco Riccardo Poletto - ed esprimo la mia soddisfazione per essere riusciti a riaffidare l'intervento entro la fine dell'estate, in modo da poter sfruttare il periodo autunnale e invernale in un quadro più chiaro. Mi auguro che la ditta possa iniziare fin da subito i necessari interventi per il completamento del restauro». «Ringrazio la Inco per avere accettato - sottolinea Roberto Campagnolo, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, che in questi anni ha seguito la vicenda quotidianamente - ci sentiremo con loro già domani mattina per un primo contatto. Il nostro ufficio tecnico rimane impegnato prioritariamente per mettere la ditta nelle condizioni di iniziare i lavori nel più breve tempo possibile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA