Incidente durante il restauro del ponte degli Alpini: operaio cade

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASSANO DEL GRAPPA - Lavori diin corso al Ponte degli Alpii conquesta mattina per undella. Per cause in corso di accertamento l’uomo impegnato su una delle stilate della struttura è caduto da un’nell’alveo del Brenta, prosciugato per permettere l’intervento di restauro. Immediati sono stati i soccorsi da parte dei colleghi che hanno chiamato il 118. L’operaio che nell’impatto a terraè stato trasportato dai sanitari del Suem all’ospedale San Bassiano e sottoposto a una serie di accertamenti medici.e i lavori sul ponte non sono stati interrotti.