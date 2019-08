BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA) - Nell'ambito dei lavori per il ripristino e il consolidamento del Ponte degli Alpini a Bassano, è previsto nei prossimi giorni il montaggio di un ponteggio posato a livello di impalcato. Per permettere l'esecuzione dell'intervento in sicurezza il Ponte verrà chiuso al transito pedonale da lunedì 26 agosto a giovedì 29, dalle 7.30 alle 17.30, o comunque fino al termine delle operazioni di messa in opera del ponteggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA