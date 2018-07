Finiscono nel fosso, auto distrutta: due ragazzi in gravi condizioni

di Luca Pozza

POJANA MAGGIORE - Possono dirsi miracolati icoinvolti la, circa mezzora dopo le 24, in via Pezzelunghe a Pojana Maggiore, nella stessa arteria dove la settimana è morta una donna veronese in un altro. L'auto in cui viaggiavano, una Fiat 500, per cause in corso di accertamento, è finita in un fossato contro il terrapieno in cemento dell’ingresso di un cancello, abbattendo anche un palo.pompieri arrivati da Lonigo hanno messo in sicurezza l’auto, messasi in posizione verticale ed estratto i due ragazzi, che sono stati presi in cura dal personale del Suem 118. I due feriti sono stati stabilizzati sul posto per essere portati in ospedale a Vicenza con altrettante ambulanze: le loro condizioni sono gravi ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro e il carro attrezzi del soccorso stradale per portare via la vettura, andata completamente distrutta. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.