Pauroso "botto" all'incrocio: ferite due donne, miracolato un bambino

di Luca Pozza

POJANA MAGGIORE - E' di, entrambee di un, il bilancio di un pauroso scontro avvenuto oggi, poco prima delle 12.30, in via Palladio a Pojana Maggiore, all'altezza di un'incrocio: il sinistro, provocato dal mancato rispetto dello stop di uno dei mezzi, ha visto coinvolto un'Audi 5 e una Peugeot 208.Ad avere la peggio sono state le due occupanti di quest'ultima auto, che erano sedute davanti, mentre il bimbo (il figlioletto della guidatrice) si trovava nel sedile posteriore, agganciato al seggiolino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lonigo che hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i feriti erano già stati assistiti da un(che si è fermato per prestare soccorso) e dal personale del Suem 118. Per le due donne, trasportate al San Bortolo di Vicenza, sono in corso accertamenti clinici, ma le loro. Illesi il conducente e il passeggero a bordo dell’Audi A5.La polizia locale ha eseguito i rilievi per ricostruire le cause del sinistro. Le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate dopo circa un’ora.