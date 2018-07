Una 46enne esce di strada con l'Alfa 147 e si schianta: morta sul colpo

di Luca Pozza

POJANA MAGGIORE - Sisulle. La nuova tragedia si è verificata oggi, poco dopo le 13.15, in via Pezze Lunghe a Pojana Maggiore, nel Basso Vicenbtino, dove ha perso la vita una donna di 46 anni, residente a Boschi Sant'Anna, nel Veronese.Secondo una prima ricostruzione, la donna, alla guida della sua, ha perso il controllo del mezzo, uscendo di strada e andando a sbattere violentemente contro un terrapieno. Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco di Lonigo che ha messo in sicurezza l’Alfa, mentre la donna era già stata soccorsa dal personale del Suem 118, intervenuti sul posto con l’eliambulanza, dopo che le sue condizioni erano apparse subito disperate. Tuttavia, nonostante i tentativi di rianimazione effettuati sul posto, il personale medico ha dovuto dichiarare la morte della donna.Rilievi da parte della polizia locale che ha deviato il traffico per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso.