Incidente a La Caminada: podista 40enne investita da un 29enne in moto

di Vittorino Bernardi

MAROSTICA - Grave incidente stradale con, una donna di 40 anni e un centauro di 29, ieri nel corso della. Attorno alle 11.30 lungo la Fratellanza, frazione di Pradipaldo,, in sella a una Kawasaki in salita verso Asiago poco dopo una curva destrosa in prossimità del nono tornante ha invaso la corsia opposta e investito lache da iscritta alla marcia La Caminadastava scendendo a piedi. Sbattuta sull’asfalto la donna ha riportato lesioni alla testa, il centauro ha impattato contro il guard-rail ed è. Entrambi sono statiti all'ospedale di Bassano del Grappa: la donna in gravi condizioni, il centauro in codice di media gravità per contusioni alla schiena. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia locale Unione del Marosticense.