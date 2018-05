Un Doblò per il trasporto dei disabili Il progetto sposato da Annalisa Minetti

di Vittorino Bernardi

MONTEBELLO VICENTINO - Con il plauso della cantante, presentatrice e show girl non vedentei è approdata in paese l’iniziativamirata a garantire il servizio gratuito di trasporto per ragazziresidenti nel territorio comunale. L’iniziativa prevede la fornitura per 4 anni, in comodato d’uso, di un Fiat Doblò attrezzato per il trasporti di ragazzi in difficoltà, delle loro famiglie e delle persone diversamente abili del territorio. Beneficiaria del mezzo è la cooperativache nel Comune di Montebello si occupa del trasporto dei ragazzi disabili.«Grazie a questo nuovo mezzo ogni giorno andremo a prelevare a domicilio alcuni ragazzi disabili - spiega, responsabile del servizio di assistenza domiciliare per conto del Comune - per portarli a scuola e così a casa al termine delle lezioni. Le richieste di assistenza domiciliare ci arrivano direttamente dagli assistenti sociali del Comune. Il nuovo mezzo è per noi fondamentale per fornire il servizio ai giovani diversamente abili della nostra città». A sostenere il progetto è«La mia esperienza personale -spiega - mi ha resa particolarmente sensibile a tutte le iniziative con cui si cerca di migliorare la vita dei cittadini diversamente abili, al punto di avermi guidato verso i “” come quello che si sta portando avanti a Montebello Vicentino: la vocazione di questa iniziativa è di contribuire a risolvere il problema, sempre più stringente per l’amministrazione pubblica e per le associazioni di volontariato, della destinazione di fondi per l’acquisto di mezzi da trasformare e adibire al trasporto dei cittadini con disabilità o ridotta capacità motoria».