Investe di notte due ragazzi si ferma e poi fugge: ritirata la patente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASSANO DEL GRAPPA - Poco prima delle 5 di ieri, 15 dicembre, nei pressi del tempo Ossario, unresidente in città hadella sua Volkswagen Golf, invaso il marciapiede ea piedi. Si è fermato il giovane, ha fatto smontare i due amici a bordo che hanno chiamato il 118 e prestato il pronto soccorso, ma forsesi è allontanato in auto. Soccorsi dai sanitari del Suem i due ragazzi investiti sono stati medicati al pronto soccorso del San Bassiano e. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia che rintracciato il 21enne, identificato in P.Z., hanno provveduto al: rischia la denuncia per omissione di soccorso.