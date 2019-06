Macchina asfaltatrice impazzita contro una casa, danni e rischio crollo

PIOVENE ROCCHETTE (VICENZA) - Macchina per l'asfaltatura impazzita demolisce in parte un'abitazione. Poco dopo le ore 17, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Vicolo San Vito a Piovene Rocchette per delle lesioni alla struttura portante di un’abitazione causate da una macchina operatrice adibita all’asfaltatura. Il mezzo fuori controllo probabilmente per un guasto meccanico è andato a urtare contro la casa causando gravi danni strutturali all’edificio. Nessuna persona è rimasta ferita. La squadra dei pompieri arrivata da Vicenza, ha effettuato un primo sopralluogo, disponendo l’interdizione dell’accesso della casa per i danni causati dal mezzo. Necessaria un’opera di consolidamento della struttura prima di spostare il mezzo. Al momento dell’incidente nessuna persona si trovava in casa.

