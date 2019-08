Un 94enne investe papà e bimbo di 2 anni, poi prosegue: «Non mi sono accorto»

di Luca Pozza

PIOVENE ROCCHETTE - Dovrà rispondere del reato di, l', P.F. che nella serata di ieri, attorno alle 21, stava transitando in Via Gorizia a Piovene Rocchette, paese dove abita, alla guida della propria autovettura.Secondo quanto ricostruito dai, l'anziano ha investito sulleun uomo, che stava portando il proprio figlio di 2 anni nel passeggino, senza fermarsi per prestare assistenza alle persone coinvolte nel sinistro. Papà e bambino, presi di striscio dall’autovettura, sono state trasportati in ambulanza all'ospedale di Santorso e refertate rispettivamente con prognosi 7 e 3 giorni per escoriazioni e contusioni.La pattuglia dell'aliquota radiomobile, intervenuta immediatamente sul luogo, ha ascoltato le testimonianze dellapersona coinvolta e di alcuni passanti, riuscendo a risalire alla targa del veicolo. Una volta rintracciato il 94enne ha confermato di essere stato lui alla guida dello stesso ma di non essersi minimamenteaccorto di quanto accaduto. A quel punto i militari, visto quando rilevato dalle testimonianzeraccolte, hanno provveduto a denunciare il soggetto per omissione di soccorso, pur credendo nella buona fede dell'anziano.