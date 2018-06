Scivola sul sentiero e si frattura il piede: una turista 52enne in ospedale

di Luca Pozza

PIOVENE ROCCHETTE - Nelilè stato allertato per un'escursionista scivolata sul sentiero dei Girolimini, sul Monte Summano, nel comune di Piovene Rocchette. La donna, F.C., 52 anni, residente proprio a Piovene, stava scendendo con due amici verso la Chiesa dell'Angelo quando è scivolata lungo il sentiero,, al punto da non riuscire a proseguire.L'escursionista è stata raggiunta da una squadra di volontari a piedi: i soccorritori le hanno stabilizzato un piede, per una probabile, l'hanno caricata in barella e trasportata a spalla per 10 minuti fino al fuoristrada e da lì direttamente all'ospedale di Santorso, dove è stata ricoverata.