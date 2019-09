Pino colpito dal fulmine cade e blocca la strada per il cimitero

MONTORSO - Alle 17,15 di ieri i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Roma, nei pressi nei pressi del cimitero a Montorso Vicentino per un pino finito in strada dopo essere stato colpito da un fulmine. Nessuna persona è rimasta ferita. A bloccare la carreggiata una parte del tronco di circa 10 metri staccatasi dal fusto colpito dalla saetta durante il violento temporale. I pompieri della squadra di Arzignano hanno provveduto a tagliare e rimuovere il pino riaprendo così la strada alla circolazione.

