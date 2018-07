Piloti in gara dall’Università del rally a Cima Grappa

di Roberto Lazzarato

VALBRENTA-GRAPPA. E’ partita da piazza San Marco, a Valstagna, alle 11.01, la prima delle 45 auto in gara della, Trofeo Walter Caramea, competizione di regolarità turistica per auto d’epoca e moderne, organizzata dal, in collaborazione con i comuni di Valstagna, San Nazario, Bassano e Enego.Il percorso, che si snoda lungo i tornanti della provinciale Campesana-Valvecchia che s’inerpica verso Foza, considerata l’, poi Marcesina sull’Altopiano di Asiago, Enego, Primolano, Cima Grappa e Valbrenta, ha una lunghezza complessiva di Km 241,8 e sono previste 24 prove cronometrate, 7 controlli orari e 4 controlli a timbro.Per celebrare il centenario della Grande Guerra, gli equipaggi della Coppa Città di Bassano renderanno, che raggiungeranno dopo aver affrontato le prime prove di abilità sull'Altopiano di Asiago, e posteggiate le auto nei pressi della caserma Milano. Al termine della cerimonia, piloti e navigatori riprenderanno la gara dirigendosi a località Lepre e affrontando i rilievi cronometrici lungo la strada che porta a San Giovanni ai Colli Alti, attraversando i luoghi teatro di durissimi scontri, sfiorando trincee e appostamenti ancora visibili nonostante siano trascorsi cento anni. L’arrivo è previsto con inizio alle 18.30 in piazza San Marco, a Valstagna e le premiazioni, questa sera, alle 20, in piazza Guarnieri, a Carpanè.