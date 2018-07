Picchia a sangue la moglie 25enne, marito bosniaco ai domiciliari

di Vittorino Bernardi

THIENE - Nuova e squallida storia die nell’Alto Vicentino. Una giovaneieri sera è stata picchiata dal marito e per le lesioni riportate è stata ricoverata inall’ospedale di Santorso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il marito, un, arrestato in flagranza di reato è stato sottoposto oggi dal pm di turno agli arresti domiciliari.I carabinieri di via Lavarone attorno alle 20 di ieri sono intervenuti in un’abitazione dopo essere stati avvertiti da un uomo preoccupato delle grida provenire dall’interno di un appartamento dove era in atto una. All’arrivo dei militari la donna è corsa loro incontro in cerca di protezione e dopo essere stata presa in cura è stata trasportata all’ospedale. L’uomo,, alla vista delle divise ha dato in escandescenze: è stato arrestato per. Ora si trova ai domiciliari presso la propria abitazione.