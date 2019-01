Pensionato cade dalla bicicletta e rotola nel fossato: morto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIANEZZE - Per un probabilenel pedalare sulla sua bicicletta lungo via Tezze è caduto, rotolato nel fosso hail 74enne Franceschino Zambonini, celibe, che abitava a Mason in via Cantarana. Il fatto accaduto poco dopo le 19 di venerdì 25 gennaio, il corpo esanime dell’anziano è stato notato da un conoscente che ha chiamato il 115 e il 113. I sanitari del Suem del San Bassiano giunti sul posto nulla hanno potuto fare se non certificare il decesso. È intervenuta la polizia stradale di Bassano, dai rilievi effettuati non risultanocoinvolgimenti di terzi. Per fare piena luce sulle cause del decesso di Franceschino Zambonini la procura della Repubblica di Vicenza dovrebbe disporre l’autopsia.