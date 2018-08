Pfas, il ministro Costa: «11 settembre tavolo e procedura d'urgenza»

«Ho già fissato per l'11 settembre una riunione di tutti i soggetti istituzionali interessati alla questione Pfas . Ieri ho incontrato il presidente della Regione Veneto qui a Roma. Questo è l'intento: dobbiamo. In quindici giorni tutti i soggetti istituzionali saranno allo stesso tavolo per iniziare un lavoro. Dobbiamo assolutamente intervenire, anche con una». Lo ha detto stamani il(M5S), alla trasmissione "L'ultima spiaggia" su Rai Radio1.