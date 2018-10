La "spiaggia" sul Bacchiglione rischia di essere spazzata via da una nuova strada

di Roberto Cervellin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - «». E' il grido d'allarme con cuidi San Biagioil bar lungo le rive deldotato di sdrai e ombrelloni, ha chiuso l'attività del 2018. Neldel 30 settembre, allegria e preoccupazione si sono mescolate al pensiero che quella appena conclusa potrebbe essere stataCome una spada di Damocle pende l'ipotesi di unaIpotesi che farebbe sloggiare per sempre il chiosco che, in 4 anni, ha registrato costantemente un boom di presenze. «La speranza è di riaprire la prossima primavera, ma non dipende solo da noi», ammettono i gestori che, in due giorni, hanno raccoltocontro il rischio sfratto.La polemica in un attimo si è trasformata in uno scontro politico. «Il locale potrebbe essere spazzato via», ammonisce, consigliere comunale di opposizione della lista “Coalizione civica”. Pronta la replica del sindaco: «Non c'è ancora un progetto. Polemiche e raccolta di firme sono premature - sottolinea - Tuttavia durante l'estate sono stati segnalatiIl nuovo bando di concessione porrà quindi vincoli da rispettare. Ricordo infine che il complesso di San Biagio ospiterà, con inevitabili conseguenze sull'area».