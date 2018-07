Petizione del Bassano 1903, i tifosi raccolgono firme. "Chiediamo di partire dalla Promozione".

di Francesco Bordignon

Ilvuol far sentire la sua voce. La squadra giallorossa è in attesa della risposta della FIGC per la categoria di iscrizione al campionato, in quanto la fusione con il Mussolente garantirebbe una prima Categoria ma le ambizioni di Fabio Campagnolo e soci sono quelle diPer questo,per dimostrare quanto il Bassano voglia ripartire da una categoria giusta per una città che viene da anni di professionismo (con i Rosso) e che, dopo l’addio della famiglia Diesel, merita di poter iniziare la sua avventura almeno da una promozione.E così, a meno di 10 giorni dalla definizione dei campionati, l’F.C. Bassano, ha deciso di muoversi, con un comunicato alla FIGC e con una petizione tra i vari tifosi e supporter per informare la Lega della voglia di ripartire dalla Promozione. “Si ritiene che l’unico modo per non disperdere il prezioso patrimonio di passione sportiva accumulatosi negli anni - si legge nella petizione indirizzata al Commissario straordinario F.I.G.C., al Presidente L.N.D.e al Presidente Comitato regionale Veneto F.I.G.C.- sia quello di consentire alla compagine rappresentativa della società di militare nella categoria più alta possibile”.Nella richiesta, la società fa anche presente che la città è stata “inopinatamente spogliata della propria compagine, trasferitasi a Vicenza in forza di deroga rilasciata dalla Federazione e che ha visto, pertanto, sparire il calcio professionistico”. In poche parole,E così, le varie forze in campo si stanno muovendo: in primis il sindaco, ora è il turno dei: si partirà già questa sera in piazza Castello, dove si svolgerà lo spettacolo di uno dei più grandi oratori sportivi, Federico Buffa, per l’Operaestate Festival. Altri punti di raccolta della sottoscrizione sono previsti per la giornata di sabato: il primo, la mattina (8.30-13) in via Jacopo Da Ponte e il secondo, il pomeriggio (16-20) in piazza Libertà., il primo passo della società è stato fatto, ora si cerca la Promozione.