Da pantalonificio a gestione familiare ad azienda con 60 milioni di fatturato «Ma facciamo fatica a trovare sarti»

di Edoardo Pittalis

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Nata nel 1962 come pantalonificio a gestione familiare, Peserico a Cornedo Vicentino conta oggi 150 addetti, 60 milioni di fatturato e 1.200 punti vendita dagli Stati Uniti al Giappone. Un'eccellenza del made in Italy nella terra di Marzotto e Lanerossi, dove però. Il ceo Peruffo: «Una volta qui tutti sapevano cucire,«C'è una cultura del lavoro che sta sparendo in una zona come questa dove tutti sapevano cucire, tagliare, confezionare un abito, realizzare un modello. Mi ricordo che dopo la terza media moltissimi trovavano