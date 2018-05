I pesciolini della fontana tutti pescati, decapitati ed eviscerati

di Vittorino Bernardi

CASTEGNERO - C’è sdegno in paese per l’compiuto nella notte tra sabato e domenica ai danni della storica fontana della piazza, luogo d’aggregazione per giovani e adulti: ignoti, probabilmente con un retino, hanno(una ventina) che vivevano all’interno e lasciato le. Un atto considerato barbaro dai cittadini, unoalla comunità di Castegnero, in particolare per l’associazionenata per valorizzare il manufatto, che da antico lavatoio pubblico alimentato da una sorgente naturale è stato trasformato in una fontana semicircolare di un paio di metri dove per abbellirla erano stati depositati dei pesci. Che sono stati ammazzati, per la rabbia generale, anche del. «È stata una bravata incomprensibile, che non trova - le sue parole - giustificazione alcuna. Risaliremo presto agli autori, grazie a una testimonianza e all’indagine in atto da parte della polizia locale impegnata a visionare i filmati della videosorveglianza. Gli autori». Dai primi riscontri a colpire dovrebbe essere stato un gruppetto di giovani ragazzi.