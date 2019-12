Periodo difficile per il Bassano, sconfitto a Montebello per 2-1.

di Francesco Bordignon

E’ decisamente unche, nell’anticipo del sabato di Promozione, cede ancora con il risultato a favore dei locali di, un pareggio e una sola vittoria nelle ultime quattro per la formazione di Maino che rischia di vedere in fuga uno Schio che invece di passi falsi proprio non ne vuole sapere.A Montebello, una sfida abbastanza importante, un Bassano nuovo (i quattro acquisti del mercato Montagnani, Dal Dosso, Cusinato e il giovane Menon tutti direttamente in campo) che voleva dimostrare di non aver perso dal mercato, si scontra contro una formazione solida, capace di andare rete con unain contro alla realizzazione di(il difensore goleador) partito dalla panchina. Un primo tempo brutto dei giallorossi pagato con il risultato negativo nell’intervallo )0-1), molto meglio nella ripresa (anche per i cambi) ma non è bastato a Battistella e compagni per portare a casa almeno un punto. Pagata decisamente l’assenza di Garbuio, il bomber squalificato dopo il doppio giallo della scorsa partita, in un attacco che ha visto Battistella centrale con Montagnani a supporto.Adesso il Bassano guarda ain caso di vittoria a Sacerdo, ma anche a Marosticense e Cornedo, che hanno la possibilità di accorciare a meno quattro punti. Un campionato equilibrato che ha visto prima la fuga di Garbuio e compagni, ora può essere il turno del team di Munarini: sicuramente un Girone che sta regalando emozioni. Il Bassano deve però superare questomomento di crisi, con la prossima sfida al Mercante nel recupero della gara contro il Longare il 22 dicembre: poi ci saranno tutte le vacanze per ricaricare le pile e ripartire al meglio.