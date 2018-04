Sente un odore strano e fa uscire tutti i condomini di casa: così li salva dal rogo

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELGOMBERTO - Notte di Pasqua di lavoro per i vigili del fuoco di Arzignano che alle 3.30 di ieri sono intervenuti con due automezzi in via De Gasperi per undi un piccolo condominio. A dare l’allarme al 115 è stato un condomino chel’odore di fumo e per sicurezza: nessuno è rimasto ferito.I pompieri sono stati rapidi nel spegnere le fiamme che hanno bruciato tutte le masserizie depositate nella cantina. Le due squadre hanno aereato dal fumo lo scantinato e il vano scale edell’abitazione per permettere il rientro delle persone evacuate. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate all’alba.