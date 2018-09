Tanta pioggia, l'asfalto si alza di 15 cm: pompieri all'opera nella valle del Chiampo

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ZERMEGHEDO - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina inper abbattere un dissesto del manto stradale, probabilmente provocato dalle forti precipitazioni che da ieri pomeriggio interessano la zona. L’asfalto si è alzato per una: un grave pericolo per la circolazione. Sul posto per seguire il risanamento della strada sono intervenuti ile un responsabile dell’ufficio tecnico del Comune. Oltre a Zermeghedo, il più Comune del Vicentino più piccolo per estensione con 2,96 kmq., nelle ultime ora i vigili del fuoco per il maltempo sono intervenuti per piccoliin via Pila ad Arcugnano, per rimuovere uncaduto sulla sede stradale in stradella degli Olivari a Longare e per duenelle vie Puglie e Tiro a Segno ad Arzignano.