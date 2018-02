Evita lo schianto con un'auto, ma perde la cisterna, camion abbatte la recinzione di una casa

di Vittorino Bernardi

BREGANZE - Minuti di apprensione questa mattina per unosu via Chizzalunga in località Mirabella rimasta chiusa per quasi 4 ore al traffico, lungo la Provinciale 119. Attorno alle 8.45 un autoarticolato, condotto da G. C., 45 anni di residente a Verona, proveniente da Vicenza con direzione Breganze, per cause in corso di accertamento (proveniente dal senso opposto) ha perso il controllo del rimorchio che si èper ribaltarsi nel fossato edell'abitazione del civico 43: ingenti i danni.Fortunatamente la cisterna nel movimento non ha coinvolto persone e altri mezzi. Per i rilievi e la regolazione del traffico, deviato verso il centro della frazione, sono intervenute due pattuglie della. Per il recupero della cisterna è arrivata sul posto. La strada è stata riaperta alle ore 12.40 circa.